Esodo estivo, torna il Sicilia Express da Torino a Palermo

Dopo il grande successo riscosso a Natale e a Pasqua, il Sicilia Express – un treno evento realizzato grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana –, torna per offrire un altro modo di viaggiare durante il consueto esodo estivo. Come avvenuto in precedenza il viaggio prevederà animazione a bordo e performance enogastronomiche che intendono valorizzare la cultura siciliana e i suoi prodotti agroalimentari. Chi sceglierà di viaggiare con il Sicilia Express potrà scegliere tra servizio cuccette o posti a sedere in comodi scompartimenti a un prezzo di 29,90€ per la tratta che da Torino giunge a Palermo o Siracusa.

Viste le numerose richieste pervenute per viaggiare in vagone letto in occasione del Sicilia Express e considerata la sempre maggiore richiesta di questa particolare tipologia di sistemazione a bordo, sarà possibile prenotare posti letto Singoli o Doppi sulla carrozza storica Tipo “MU”, eccezionalmente aggiunta sulla relazione “Torino-Palermo”. Alto livello di confort in stile vintage sarà garantito da questo modello di Carrozza che, completamente restaurata, offre quella silenziosità che ha cambiato il modo di viaggiare sui treni notturni europei. Per provare l’esperienza del viaggio tra i velluti e i tessuti dei letti della Carrozza MU, i biglietti sono disponibili sul sito railbook , www.railbook.it, specializzato in esperienze di viaggio a bordo di treni storici e turistici.

Il Sicilia Express partirà il 30 luglio da Torino Porta Nuova alle ore 12.30 ed effettuerà fermate di sola salita a: Milano Porta Garibaldi, Parma, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella., Roma Ostiense e Salerno. Una volta superato lo Stretto il treno fermerà a Messina Centrale, le due sezioni proseguiranno una per Siracusa, con fermate a Taormina, Giarre Riposto, Acireale, Catania Centrale, Lentini, Augusta e Siracusa, mentre la sezione diretta a Palermo fermerà a Milazzo Capo d’Orlando, S. Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria.

I biglietti per il Sicilia Express sono disponibili sul sito e attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia, inclusi l’App Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori Self-Service e le agenzie di viaggio. Per prenotare l’esperienza di viaggio a bordo della carrozza letti storica è sufficiente visitare www.railbook.it.