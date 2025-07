Il maltempo non ferma gli sbarchi a Lampedusa, sbarcati in 75

Il mare in tempesta nel Canale di Sicilia non ferma gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 75, a bordo di un barcone di 12 metri, sono approdati sull’isola dopo avere concluso la traversata iniziata da Zuwara, in Libia. Ai soccorritori hanno riferito di essere egiziani, eritrei, etiopi, sudanesi e pakistani. Il natante e’ stato soccorso dalla guardia costiera. Sono stati portati all’hotspot dove ci sono adesso 330 ospiti.