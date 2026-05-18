Agricoltura e giovani, S.Stefano Quisquina apre uno spazio di futuro

Nell’ambito del percorso CLP 2.1 – Agricoltura delle Relazioni, il Comune di Santo Stefano Quisquina promuove una giornata dedicata all’incontro, all’ascolto e alla partecipazione attiva, coinvolgendo agricoltori, giovani, associazioni e cittadini. L’iniziativa è realizzata con il supporto di Vazapp, hub rurale pugliese specializzato in innovazione sociale nelle comunità agricole.

Al centro non c’è solo l’agricoltura come produzione, ma come esperienza, paesaggio e occasione di incontro e racconto del territorio. Un’idea di sviluppo che guarda alle economie di restanza, rendendo Santo Stefano Quisquina un luogo in cui restare, tornare o investire diventino una scelta concreta e desiderabile, soprattutto per i giovani e i talenti locali.

La giornata del 22 maggio che si svolgerà presso la villa comunale si articolerà in due momenti complementari: L’Agorà della Condivisione, ore 11:30 – 13:00, uno spazio di confronto e co-progettazione in cui persone provenienti da ambiti diversi – agricoltori, allevatori, giovani, artigiani, operatori turistici, professionisti, associazioni – si incontrano per generare idee e visioni comuni. Non è un convegno né un momento di ascolto passivo: ogni partecipante è chiamato a contribuire attivamente. La Contadinner, in programma dalle 20:00 – 22:00 è invece un format che mette al centro il racconto diretto degli agricoltori. Seduti in cerchio insieme a innovatori, produttori, rappresentanti istituzionali, giornalisti, ma anche famiglie e membri della comunità locale, i partecipanti condividono esperienze e prospettive. L’ascolto delle storie diventa così occasione non solo di relazione e fiducia, ma anche di incontro diretto tra chi produce e chi può scegliere consapevolmente di acquistare, sostenendo il territorio e le sue realtà agricole.