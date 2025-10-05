L’Akragas strapazza il Canicattini: tripletta di Ten Lopez

L’Akragas SLP torna vittoriosa dal campo del Città di Canicattini infliggendo ai giallorossi un sonoro 4-0 e con Ten Lopez assoluto protagonista autore di una tripletta.

Biancazzurri subito pericolosi in apertura con la retroguardia Insangune che respinge. La reazione dei padroni di casa arriva al 12’ con Ferraguto che manca di pochissimo lo specchio della porta.

Al 15’, però, arriva il vantaggio ospite firmato da Ten Lopez. La partita scorre su binari di equilibrio con entrambe le squadre che provano a sfondare ma i portieri Martinez e Cagnina compiono bene il loro dovere. Quest’ultimo, in particolare, sventa al 37’ un potente diro di Ferraguto da fuori area salvando miracolosamente.

Al 41’ arriva il raddoppio dell’Akragas con Tripoli che approfitta di uno svarione difensivo avversario. Al 43’ il fuorigioco nega a Rossitto la gioia del gol che avrebbe potuto riaprire i giochi.

Nella ripresa, al 19’ e al 42’, l’attaccante Ten Lopez sigla la tripletta personale che vale il secondo successo consecutivo per l’Akragas.

Domenica prossima, la terza giornata con i biancazzurri che ospiteranno il Noto.

Il Tabellino

Città di Canicattini 0 – Virtus Akragas SLP 4

Reti: 15’pt Ten Lopez, 41’pt Tripoli; 19’ e 42’ st Ten Lopez.

Città di Canicattini: Martinez, Sigona (22’st Barcio), Bazzano (38’st Giannona), Napoli, Greco, Nicotra, Vitelli (30’st Nitto), Sanfilippo (46’st Melluzzo), Ferraguto, Coria, Rossitto. All. Insanguine

Virtus Akragas SLP: Cagnina, Tavella (37’st Nobile), Fragapane, Erbini (10’st Scribani), Cipolla, Noto, Rizzo (1’st Cammilleri), Marchica (38’st Messina), Ten Lopez, Llama, Tripoli (22’st Gambino). All. Catania

Arbitro: Quattrotto di Messina, coadiuvato da Iannazzo e Ciacia di Palermo

Note: ammoniti Coria (C), ammonito dalla panchina Insanguine (C), angoli 0-10 per l’Akragas, recuperati 3’ nella ripresa.