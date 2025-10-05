Migranti: soccorso barcone con 132 persone a largo Lampedusa

Un barcone di circa 15 metri, con a bordo 132 migranti – tra cui 16 donne e 6 minori – e’ stato soccorso dalla motovedetta G120 della guardia di finanza al largo di Lampedusa. Dopo il trasbordo, l’imbarcazione e’ stata lasciata alla deriva. Il gruppo, composto da cittadini di Bangladesh, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Iran e Somalia, ha riferito di essere partito da Zuara, in Libia. I migranti sono stati condotti a molo Favarolo e successivamente trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove le presenze sono salite a 902. Circa 250 persone sono gia’ state imbarcate sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, che arrivera’ in serata. Previsto per stasera anche l’arrivo di una nave dedicata che trasferira’ altri 500 ospiti verso la terraferma.