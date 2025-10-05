Sospesa dalla Polizia l’attività di un centro scommesse

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un centro scommesse a Caltagirone, in quanto, così come emerso dai diversi controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza, diventato un ritrovo abituale di pregiudicati.

A notificarlo al gestore sono stati i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone che hanno apposto i sigilli dopo aver effettuato più accertamenti in un ampio arco temporale.

Infatti, negli ultimi mesi, i poliziotti del Commissariato, durante gli accertamenti finalizzati alla verifica del rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza, hanno riscontrato la costante presenza nel locale di diversi soggetti noti alle forze di Polizia per diversi gravi precedenti, per reati di particolare allarme sociale e, in particolare, per reati contro la persona e il patrimonio.

La presenza di questi clienti non è risultata sporadica, ma è stata riscontrata in molteplici verifiche al punto da rappresentare un rischio concreto per la sicurezza. Pertanto, sulla base di quanto rilevato dai poliziotti, ultimata l’attività istruttoria da parte della Divisione polizia amministrativa e sociale, è stata disposta la chiusura del centro scommesse per 7 giorni.