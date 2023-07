Lampedusa, oltre 2 mila migranti nell’hotspot: al via trasferimenti

Sono 2.226 i migranti ospiti in questo momento dell’hotspot di Lampedusa. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, per la mattinata ha disposto il trasferimento di 530 persone che con il traghetto di linea Galaxy verranno portate a Porto Empedocle e di 178 che, con un volo charter, andranno ad Olbia. Ieri, con la nave militare Dattilo, sono stati trasferiti, con destinazione Messina e Reggio Calabria, in 700.