Giudiziaria

Corruzione, al via oggi il processo all’assessore regionale Amata

In cambio dei favori ricevuti l'assessora avrebbe concesso un finanziamento pubblico di 30mila euro alla manifestazione "XXIII ed. Donna, Economia e Potere"

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Inizierà questa mattina, davanti alla terza sezione penale del tribunale di Palermo, il processo a carico dell’assessore regionale al Turismo della Sicilia Elvira Amata (Fdi). Secondo la Procura di Palermo, l’assessora avrebbe ottenuto dall’imprenditrice Marcella Cannariato, legale rappresentante della A&C Broker S.r.l., l’assunzione (dal 26 settembre 2023 al mese di marzo 2024) presso la società del nipote Tommaso Paolucci e il pagamento delle spese sostenute dal ragazzo per alloggiare nella struttura “Leone Suite B&B” per un costo complessivo di 4.590,90 euro più iva. In cambio dei favori ricevuti l’assessora avrebbe concesso un finanziamento pubblico di 30mila euro alla manifestazione “XXIII ed. Donna, Economia e Potere”, promossa dalla fondazione Marisa Bellisario di cui Cannariato era rappresentante regionale. Nei mesi scorsi Cannariato è stata condannata, con il rito abbreviato, a due anni e sei mesi.

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