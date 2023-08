Leo Club Agrigento Host, Antony Dalli Cardillo nuovo presidente

Si è svolta domenica 13 agosto, presso la suggestiva location dell’Hotel Della Valle di Agrigento, alla presenza del Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, Francesco Bellia, dei soci e di diverse autorità leostiche, lionistiche e Rotaractiane, la consueta cerimonia del “Passaggio di Campana” del Leo Club Agrigento Host che ha visto subentrare alla Presidente uscente, la Dott.ssa Marta Castelli, il Presidente entrante, il Dott. Antony Dalli Cardillo, 28 anni, laureato in Economia Aziendale presso l’Università “Kore” di Enna.

Come sempre una serata ricca di emozioni. La Dott.ssa Castelli, Presidente uscente del Club, tratteggiando il “consuntivo” del suo anno sociale, ha ringraziato tutti i soci, nonché il direttivo uscente per la collaborazione data, rimarcando il concetto di squadra e che tutti gli obiettivi raggiunti – vale a dire un numero sostanzioso di service sul territorio – sono stati raggiunti grazie al contributo di tutti; ha, poi, rivolto, al Presidente entrante, il Dott. Antony Dalli Cardillo, un grande “in bocca al lupo” ed una buona fortuna. Il nuovo Presidente, invece, il Dott. Dalli Cardillo, ha ringraziato tutti i soci per la fiducia data, prospettando già alcuni service che si intenderanno portare avanti: lotta alle disuguaglianze, attenzione alle fasce deboli, alla disabilità, all’inclusione e tanto altro. Ha ringraziato tutto il direttivo uscente, facendosi “garante” sulla continuità nel servizio verso la società di Agrigento. Ha augurato a tutti i soci del club, con una frase di Papa Francesco, pronunciata nel corso della Giornata Mondiale della Gioventù, tenutasi a Lisbona, di essere «missionari di speranza» verso tutta la comunità di Agrigento.

È stato reso pubblico, altresì, il nuovo direttivo, per l’Anno Sociale 2023/2024, così composto: Immediato Past-Presidente: Dott.ssa Marta Castelli; 1º Vice Presidente: Francesco Bonfiglio; 2º Vice Presidente: Prof. Eliseo Maria Giorgio; Segretario: Dott. Salvatore Malluzzo; Tesoriere: Prof.ssa Roberta Brucculeri; Cerimoniere: Dott. Turi Lo Sardo; 1º Consigliere del Presidente: Dott. Angelo Bruna; 2º Consigliere del Presidente: Pietro Restivo; Revisore dei Conti: Dott. Marat Koshelev; Censore: Dott. Salvatore Malluzzo. Nel corso della serata hanno fatto ingesso tre nuovi soci: il Dott. Angelo Bruna, di Palma di Montechiaro, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Degli Studi di Firenze; la Dott.ssa Simona Capraro, di Agrigento, laureata in Giurisprudenza presso l’Università Degli Studi di Palermo e Claudia Cimino, anche lei di Agrigento.