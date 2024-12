Leo Club Host, messo a dimora un albero nel Giardino Botanico di Agrigento 

Anche quest’anno i ragazzi del Leo Club Agrigento Host, ieri martedì 18 dicembre, hanno messo a dimora un albero di magnolia presso il Giardino Botanico di Agrigento, di via Demetra. Significativa la dedica dell’albero a tutti i “guerrieri” che hanno lottato e lottano contro il cancro e purtroppo anche a coloro che alla fine di questa lotta sono caduti, lasciando oltre al dolore anche un importante segnale di speranza per il futuro.

“L’idea di combinare il service dell’area Ambiente con un altro messaggio positivo riguardante la salute – commenta il presidente Francesco Bonfiglio – mi sta molto a cuore e l’ho fortemente portata avanti in accordo con i soci. Purtroppo tutti noi conosciamo parenti e amici che hanno lottato o lottano contro il cancro o patologie affini. E sappiamo quanto dolore e sofferenza ci sia quando questi problemi entrano nelle nostre vite. Ma noi con questo albero, oltre a parlare di queste persone, vogliamo continuare a diffondere un messaggio positivo che è quello della prevenzione oncologica, dei controlli periodici e della ricerca scientifica che sono armi amiche fondamentali per difenderci da aggressori spesso silenziosi. Questo messaggio positivo si inquadra nelle varie campagne di prevenzione sanitaria e sensibilizzazione che stiamo portando avanti, ad esempio con gli screening in piazza Cavour o con la donazione delle ciocche di capelli che serviranno per creare parrucche da donare ai pazienti oncologici. Per noi l’idea di servizio ha diverse sfumature e sono contento di portare avanti queste iniziative insieme a tutti i soci del Club che mi onoro di rappresentare”.