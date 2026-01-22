Agrigento

Libero Consorzio: accordo su aumento ore, concorsi e riqualificazione

Incontro volto a definire le linee guida del nuovo Piano dei fabbisogni del personale

Si è tenuto ieri mattina un incontro tra l’Amministrazione del Libero Consorzio e le rappresentanze sindacali, volto a definire le linee guida del nuovo Piano dei fabbisogni del personale. Al tavolo, presieduto dal Presidente Giuseppe Pendolino e dal Vicepresidente Domenico Scicolone, hanno partecipato i FP CGIL (Caterina Tusa e Matteo Lo Raso), CISL  FP(Salvatore Parello), UIL FPL (Fabrizio Danile) e CSA (Vincenzo Lo Re).

Per l’Ente erano inoltre presenti il Segretario Generale, Alessandra Melania La Spina, la dirigente delle Risorse Umane, Maria Antonietta Testone, e il dirigente della Ragioneria Generale, Fabrizio Caruana.

I punti chiave dell’intesa sono i seguenti: a seguito della ricognizione sulle carenze di personale e sui pensionamenti, l’Amministrazione ha accolto la richiesta dei sindacati di elevare l’orario dei lavoratori a tempo parziale dalle attuali 30 ore a 34 ore settimanali. L’obiettivo è rendere operativa la misura entro il 1° marzo 2026. È stata inoltre annunciata la volontà di avviare nuove procedure concorsuali per colmare i vuoti in organico emersi durante la ricognizione tecnica. Parallelamente ai concorsi, si procederà alla valorizzazione dei dipendenti interni, in particolare delle categorie più basse, attraverso un piano triennale di progressioni verticali in deroga.riun

Le organizzazioni sindacali esprimono soddisfazione per l’apertura e la capacità di ascolto dimostrata dall’Amministrazione, che ha riconosciuto il valore delle proposte sindacali per garantire una riqualificazione profonda della macchina amministrativa nell’arco del prossimo triennio

