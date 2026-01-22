Libero Consorzio, aggiudicata gara d’appalto per la manutenzione di 22 edifici scolastici
Ecco le scuole che saranno oggetto di manutenzione
L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio (gruppo 7). I lavori saranno eseguiti dall’impresa aggiudicataria GEOTECH SRL (avvalente) e CGM SRL (ausiliaria) con sede a Ragusa che ha offerto il ribasso del 32,3069% per un importo di 1.600.000,00 euro più Iva (compresi 80.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), interamente finanziati con fondi del bilancio del Libero Consorzio.
Le scuole che saranno oggetto di manutenzione sono le seguenti: Liceo Scientifico “Leonardo” viale della Vittoria – Agrigento, I.T.C.E.T. “L. Sciascia” via Quartararo Pittore, 8 A – Agrigento, I.I.S.“G. Galilei” via Pirandello – Canicatti, I.I.S.- Liceo Classico “Ugo Foscolo” via Pirandello – Canicatti, Liceo Scientifico “Sciascia” associata all’ l.l.S. “Ugo Fosco|o” via Pasolini, Liceo Classico “Linares”via Malfitano – Licata, .I.S. “Re Capriata” via Campobello- Licata, I.I.S. “E. Fermi” via Campobello – Licata, I.T.C. e G. “Curella”sede centrale I.I.S. “E. Fermi” via Re Grillo (c.da. Cannelle) – Licata, Liceo Classico “Linares”Piazza Gondar – Licata, I.T.C.”Federico I” via Bandino – Naro, .I.S -I.P.C. sezione staccata “N. Gallo” di Agrigento , I.T.C.E.T. sezione staccata “Sciascia” di Agrigento – via La Pira – Porto Empedocle, I.P.A.M.”Miraglia”- I.I.S “Don Michele Arena”- corso Miraglia c/da Perriera Sciacca, I.I.S. “Don Michele Arena”- I.P.C. “Friscia” via Nenni – Sciacca, I.I.S. Liceo Classico Fazello via De Gasperi – Sciacca, Liceo Scientifico Fermi via Parma – Sciacca, .T.C. G. Zappa via Padre Pio da Pietralcina – Campobello di Licata, Liceo Classico “Empedocle” via Empedocle – Agrigento, Istituto Magistrale “M. L. King “ viale Pietro Nenni – Favara, Liceo Scientifico “E. Majorana” via Grecale – Lampedusa, I.I.S. F. Crispi – ITC- GIOVANNI XXIII via Presti – Ribera, I.I.S. F. Crispi Liceo sperimentale via Circonvallazione – Ribera.