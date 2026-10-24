Lido Oasi in stato di abbandono, Mareamico: “la struttura va messa in sicurezza”

Nei primi anni del 2000, dentro il boschetto del viale delle dune a San Leone, è stato costruito un chiosco denominato lido Oasi.La struttura, che comprendeva anche un ampio campeggio è stata chiusa nel 2008, poiché sottoposta a sequestro giudiziario. “E da 18 anni versa in uno stato di completo abbandono”, dichiara in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento che ha segnalato tutto al Comune, al Demanio, alla Capitaneria di porto, all’ASP, all’ARPA, alla Regione e alla Procura.

“Le prossime mareggiate lo aggrediranno nuovamente e trascineranno in mare quintali di fibrocemento ed eternit. Infatti, sottolinea l’associazione Mareamico, le fondazioni di questa struttura sono ricoperte da pericolose lastre di fibrocemento ed eternit e quando finiranno in mare si concretizzerà un grave danno ambientale, con possibili refluenze sulla salute pubblica! E’ incredibile che dopo 18 anni questo inquinante ecomostro sia ancora in vita. Oggi è necessario ed urgente che, quanto meno, venga messo in sicurezza, eliminando questo imminente pericolo!”, ha concluso Mareamico.