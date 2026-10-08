Agrigento

L’inchiesta su Armao, Iacolino: “Mai convocato da lui, nessuna pressione su cure palliative”

Salvatore Iacolino, interviene con una nota stampa sull’inchiesta che ha travolto l’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’ex direttore del Dipartimento di Pianificazione Strategica della Regione Siciliana, Salvatore Iacolino, interviene con una nota stampa sull’inchiesta che ha travolto l’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao.

Iacolino, sentito ieri dai pm come persona informata sui fatti, ha voluto precisare quanto segue: “Contrariamente a quanto sostenuto dalle testate giornalistiche – lo scrivente non è mai stato convocato dal professore Armao presso gli uffici di Presidenza della Regione, giacché quest’ultimo non disponeva di tale potere. Ad ogni buon conto, in relazione al decreto sulle cure palliative del giugno 2025, il Dipartimento di Pianificazione Strategica, che al tempo lo scrivente dirigeva, ha dato concreta attuazione al citato decreto assessoriale, sottoscritto unitamente all’Assessore pro tempore. Il relativo conseguente provvedimento, a firma dello scrivente e sottoscritto il 4 agosto 2025,  indirizzato al DASOE, altro Dipartimento dell’Assessorato della Salute e competente per l’aggiornamento dei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle reti di cure palliative, ha rappresentato il naturale seguito del citato decreto assessoriale per consentire l’allargamento della platea degli operatori economici del richiamato settore.

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