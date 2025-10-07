L’inchiesta sulla morte di Marco Chiaramonti, al via rilievi sul luogo dell’incidente 

Al via oggi la consulenza cinematica disposta dalla procura di Agrigento nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Marco Chiaramonti, l’istruttore di tennis deceduto in un tragico incidente lo scorso 20 settembre alle porte di San Leone. Ad eseguire gli accertamenti sono stati l’ingegnere Luigi Longo, nominato dalla procura di Agrigento, e i consulenti di parte.

La famiglia della vittima (rappresentata dagli avvocati Angelo Farruggia e Salvatore Amato) ha nominato Gaetano Centamore di Catania mentre gli indagati (difesi dagli avvocati Daniela Principato e Diego Galluzzo) hanno nominato Giuseppe Stampa e Angelo Infantino. Le operazioni sono iniziate intorno alle 13 e si sono concluse nel pomeriggio. La perizia dovrà valutare tempi, spazi e velocità dello scooter coinvolto nel drammatico sinistro. Gli accertamenti hanno riguardato anche il manto stradale e rilievi sono stati compiuti su parti dissestate. I risultati saranno depositati entro tre mesi.

La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo iscrivendo nel registro degli indagati (come atto dovuto per permettere di esercitare il diritto di difesa e poter partecipare a tutti gli accertamenti) il dirigente comunale Alberto Avenia e il funzionario Angelo Lezza.