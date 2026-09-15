Agrigento

“Livatino il giudice e i suoi assassini”, il trailer della miniserie firmata Michele Placido

La miniserie tv in 4 episodi che andrà in prima visione prossimamente su Rai 1 e Rai Play.

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione



“Livatino, il giudice e i suoi assassini”, è la miniserie tv in 4 episodi che andrà in prima visione prossimamente su Rai 1 e Rai Play.

Per la prima volta Michele Placido firma la regia di una fiction per la Rai, una coproduzione Rai Fiction – Goldenart Production – Rai Com, prodotta da Federica Luna Vincenti, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Sicilia Film Commission.

Il protagonista, nel ruolo del giudice Rosario Livatino, è Giuseppe De Domenico, affiancato da Leonardo MalteseNino FrassicaMichela De Rossi, Ninni BruschettaBrenno Placido e da un cast di attrici e attori eccezionali.

Oggi in anteprima il trailer ufficiale della miniserie: https://vimeo.com/1211641232/bd206f8dd5?share=copy&fl=sv&fe=ci

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