Maltratta e perseguita l’ex compagna: arrestato

A Villafranca Tirrena (ME), i Carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato in flagranza un 47enne, ritenuto responsabile di “maltrattamenti in famiglia” e “atti persecutori”.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione della vittima, preoccupata per la presenza ravvicinata dell’ex compagno, anche in ragione di alcuni pregressi episodi di violenza che avevano già richiesto l’attivazione delle procedure d’urgenza previste dal “Codice Rosso”.

Una volta appresa la notizia, il Comandante della Stazione di Villafranca Tirrena si è recato immediatamente sul posto insieme a una pattuglia della limitrofa Stazione di Saponara, rintracciando l’uomo in stato di alterazione – verosimilmente dovuta all’assunzione di alcolici – mentre minacciava l’ex compagna, con il pretesto di portare via la figlia minorenne.

Alla luce degli elementi raccolti e dei successivi approfondimenti investigativi, nonché delle vicende pregresse che avevano interessato la coppia, i militari hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo, successivamente associato alla Casa Circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.