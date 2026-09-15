Canicattì, al via nuova campagna di scavi archeologici a Vito Soldano

Ha preso il via la nuova campagna di scavi archeologici a Vito Soldano, nel territorio di Canicattì. Le attività si svolgono in stretta collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi di

Agrigento e sono svolte sul campo dall’Università di Gottinga, guidato dal prof. Johannes Bergemann e affiancato da collaboratori provenienti da Palermo e Canicattì.

Negli ultimi anni, le indagini archeologiche hanno permesso di portare alla luce un grande edificio di almeno trenta metri di lunghezza, composto da diverse stanze. Gli studiosi ipotizzano che si tratti di un

edificio residenziale di prestigio, inserito all’interno di un villaggio romano che ha assunto gran parte delle funzioni delle città abbandonate della Sicilia di epoca greca.

Per la campagna del 2026, l’obiettivo principale è effettuare un rilevamento completo dell’estensione e della funzione dell’edificio, elaborando al contempo una proposta interpretativa complessiva

dell’insediamento romano di Vito Soldano.