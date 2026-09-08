L’Orchestra Filarmonica Demetra chiude la stagione 2026 del teatro dell’Efebo

Sarà l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica Demetra con il Coro Polifonico Free Melody a chiudere la stagione 2026 al Teatro dell’Efebo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il concerto, in programma sabato 12 settembre alle ore 21:00, vedrà sul palco del Giardino Botanico una delle realtà musicali più autorevoli, attive e apprezzate nel panorama artistico siciliano, con un organico versatile ed una collaudata intesa tra la componente strumentale e quella vocale, frutto di una intensa attività concertistica e di una programmazione trasversale e polifonica tra vari generi musicali. Il repertorio, infatti, spazia dalle grandi colonne sonore di autori come Morricone, Piovani e Zimmer alla musica sacra, al pop ed al rock in un’inedita e imponente veste sinfonico-corale. Direttore d’orchestra è il Maestro Antonio Cusumano, mentre la direzione del coro è del M°. Debora Randazzo (Accademia Free Melody).

L’esibizione fa seguito a quella, apprezzatissima, del chitarrista agrigentino Francesco Buzzurro, che al Teatro dell’Efebo ha confermato di essere in grado, da vero One Man Show, di esprimere talento e tecnica con uno stile trasversale e per certi versi unico, frutto di contaminazione tra generi molto diversi.

Biglietti in vendita su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.