Demolisce copertura in amianto senza autorizzazione, denunciato 68enne

I carabinieri della stazione di Vicari hanno denunciato un 68enne per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi. L’intervento dei militari è scattato dopo la telefonata di un residente al 112 che segnalava presunte irregolarità nell’esecuzione di un cantiere per i lavori di ristrutturazione di un’abitazione nel centro cittadino. I militari con i dipendenti dell’ufficio tecnico comunale hanno accertato che era in corso la demolizione senza autorizzazione di un manufatto situato sulla terrazza dell’immobile con la copertura di amianto. La sostanza tossica va rimossa da imprese specializzare con rigidi protocolli di smaltimento. Il cantiere è stato sequestrato per consentire le operazioni di bonifica.