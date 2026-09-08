Migranti, quasi 300 in hotspot a Lampedusa: al via trasferimenti

Sono 299 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Sulla più grande delle Pelagie dalla mezzanotte non si sono registrati sbarchi. Gli ultimi approdi ieri quando sull’isola sono giunti poco meno di 200 naufraghi, originari soprattutto di Eritrea, Sudan e Africa subsahariana. I cinque barchini su cui viaggiavano sono stati soccorsi dagli uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Tutti, dopo un primo triage sanitario, erano stati condotti nella struttura di contrada Imbriacola, che oggi un centinaio lascerà per imbarcarsi sul traghetto diretto a Porto Empedocle.