Agrigento

Raccolta solidale di materiale didattico, la campagna dei Volontari di Strada

C'e bisogno di zaini, grembiuli, penne, matite, gomme, quaderni, colori, pennarelli, album da disegno e altro materiale di ogni genere nuovi o usati purchè in buone condizioni

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Per molte delle 300 famiglie agrigentine in difficoltà economiche che i Volontari di Strada assistono, l’imminente inizio delle lezioni rappresenta ogni anno un momento di grande preoccupazione. Non potere accedere alle cartolibrerie per acquistare quaderni, penne, zaini ed altro ancora per i propri figli, bambini o adolescenti, è motivo di grande angoscia.

“Facciamo appello alla sensibilità e alla generosità degli agrigentini, promuovendo una raccolta solidale di materiale scolastico. In particolare, abbiamo bisogno di zaini, grembiuli, penne, matite, gomme, quaderni, colori, pennarelli, album da disegno e altro materiale di ogni genere. Nuovi o usati, purché in buone condizioni, li accettiamo con gratitudine e riconoscenza. Appello che rivolgiamo anche ai tanti Club Service che operano in città e in provincia che, aderendo alla iniziativa nazionale “Zaino Sospeso”, hanno avviato o avvieranno in questi giorni delle raccolte davanti alle Cartolibrerie e Librerie. Garantire a ogni studente il materiale scolastico necessario – dichiara la Presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino – è un atto fondamentale per tutelare il diritto allo studio. E soprattutto è un momento per donare un sorriso a tutti i bambini e ragazzi della nostra comunità.
Permettere a ogni studente di affrontare l’anno scolastico con un corredo completo e adeguato, eliminando le barriere economiche, è un atto di fondamentale solidarietà. Perché anche i bambini, gli adolescenti di famiglie in difficoltà hanno il diritto allo studio”.

La raccolta viene effettuata presso la sede dell’associazione Volontari di Strada sita al Viale della Vittoria, n. 313, il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

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