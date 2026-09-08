Catania

Sorpreso in giro con 4 coltelli a serramanico: denunciato

Deve rispondere per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 per la presenza di un uomo che si aggirava tra le autovetture in sosta ha portato all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia, che hanno operato in stretta sinergia con la Centrale Operativa. I militari hanno denunciato in stato di libertà un 67enne per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, dopo averlo trovato in possesso di quattro coltelli a serramanico.

Nel corso del pomeriggio, la pattuglia ha individuato il 67enne nei pressi di un’autovettura e ha iniziato le attività di identificazione e controllo. L’uomo, in queste fasi, ha assunto un atteggiamento nervoso e, considerato che era già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, gli operanti hanno deciso di approfondire le verifiche.La successiva perquisizione personale ha consentito di trovare, all’interno del borsello che portava con sé, quattro coltelli a serramanico, privi di marca, con lame della lunghezza compresa tra 7 e 9 centimetri, che sono stati sottoposti a sequestro penale per i successivi accertamenti.

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