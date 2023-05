Maltempo, decine di interventi per alberi caduti in strada: nessun ferito

La forte tempesta di vento ha creato qualche danno e disagi in diverse zone dell’agrigentino. Decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, in alcuni casi collaborati da carabinieri, polizia di Stato, e polizia Municipale. Alberi e rami spezzati sono piombati sulla sede stradale, pali dell’illuminazione pubblica divelti cosi come la cartellonistica e la segnaletica. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Nel frattempo continua per tutta la giornata di oggi l’allerta meteo arancione diramata dal Dipartimento

Regionale di Protezione Civile, per precipitazioni di forte intensità, anche a carattere di rovescio o temporale, attività elettrica e forti raffiche di vento fino a burrasca forte. Chiusi i Cimiteri comunali, le ville e i parchi pubblici. È sospesa qualsiasi attività all’aperto su aree pubbliche (vie, piazze) comprese le

attività commerciali ambulanti.