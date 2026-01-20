Agrigento

Maltempo, domani allerta gialla in provincia di Agrigento

Permane l'allerta rossa su Catania mentre nel resto dell'isola le condizioni dovrebbero migliorare: è prevista allerta gialla sulle province di Palermo, Messina e Agrigento

Il dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana ha diramato il nuovo bollettino per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio. Permane l’allerta rossa su Catania mentre nel resto dell’isola le condizioni dovrebbero migliorare: è prevista allerta gialla sulle province di Palermo, Messina e Agrigento, arancione nel resto della Sicilia.

“Dalla serata di oggi, e per le successive 6-12 ore – si legge nel bollettino – si prevede il persistere di venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte. Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate”.

