Maltempo, mareggiata a San Leone e alberi caduti a Sciacca e Licata

Il Maltempo sta colpendo tutta la provincia di Agrigento. La Protezione civile regionale ha diffuso un’allerta “Gialla” con condizioni meteo avverse valida per tutta la giornata di oggi, con avvertenza nei confronti dei cittadini di evitare le zone potenzialmente esposte.

Onde alte e vento forte si stanno abbattendo sul molo di ponente a San Leone. A Licata a causa del forte vento è crollato un albero in Via Architetto, fortunatamente non si registrano feriti e sul posto per mettere in sicurezza l’area stanno operando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale compagnia. Un grosso pino è ceduto a Sciacca in via Agatocle.