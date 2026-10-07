Agrigento

Maltrattamenti alla moglie, arrestato 45enne agrigentino

Il 45enne si sarebbe reso protagonista di condotte vessatorie ai danni della coniuge, una quarantenne. Quest’ultima aveva trovato il coraggio di denunciare i soprusi e le angherie subite

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Deve scontare una pena residua di un anno, dieci mesi e cinque giorni di reclusione poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura, hanno arrestato un quarantacinquenne disoccupato del posto.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Secondo quanto ricostruito, infatti, il 45enne si sarebbe reso protagonista di condotte vessatorie ai danni della coniuge, una quarantenne. Quest’ultima aveva trovato il coraggio di denunciare i soprusi e le angherie subite. 

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