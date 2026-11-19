I carabinieri della Compagnia di Agrigento, eseguendo un provvedimento del gip del tribunale, hanno arrestato un 45enne, disoccupato del posto, per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Secondo quanto ricostruito, il 45enne si sarebbe reso protagonista di comportamenti vessatori, aggressioni e insulti alla compagna. La donna, poco più giovane, stanca di subire continuamente soprusi ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri.