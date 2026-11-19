Il tribunale di Agrigento ha dichiarato illeggittimo e ha annullato il fermo della nave Nadir, della ong Resqship, disposto il 7 giugno del 2025 dopo che l’imbarcazione aveva soccorso 112 persone nel Mediterraneo centrale. Il comandante era stato accusato di non aver comunicato immediatamente l’operazione di soccorso alle autorità libiche e tunisine, facendo rotta verso Lampedusa anziché raggiungere Porto Empedocle, porto assegnato per lo sbarco delle persone soccorse dalle autorità italiane. “Il tribunale ha respinto le contestazioni – spiega Resqship – condannando il ministero dell’Interno e la prefettura al pagamento delle spese legali, che ammonta a circa 5 mila euro. Durante l’operazione di soccorso il comandante aveva allertato il centro di coordinamento marittimo di Roma e lo stato di bandiera della ong, la Germania, tentando anche di contattare anche le centrali operative di Tripoli e Tunisi, ma senza risultato. Il giudice inoltre ha chiarito, in modo inequivocabile, che lo stato libico non può essere considerato un porto sicuro per lo sbarco dei migranti”, conclude la Ong.