“Nave Ong salvò 112 migranti”, tribunale annulla fermo amministrativo
Il comandante era stato accusato di non aver comunicato immediatamente l'operazione di soccorso alle autorità
Il tribunale di Agrigento ha dichiarato illeggittimo e ha annullato il fermo della nave Nadir, della ong Resqship, disposto il 7 giugno del 2025 dopo che l’imbarcazione aveva soccorso 112 persone nel Mediterraneo centrale. Il comandante era stato accusato di non aver comunicato immediatamente l’operazione di soccorso alle autorità libiche e tunisine, facendo rotta verso Lampedusa anziché raggiungere Porto Empedocle, porto assegnato per lo sbarco delle persone soccorse dalle autorità italiane. “Il tribunale ha respinto le contestazioni – spiega Resqship – condannando il ministero dell’Interno e la prefettura al pagamento delle spese legali, che ammonta a circa 5 mila euro. Durante l’operazione di soccorso il comandante aveva allertato il centro di coordinamento marittimo di Roma e lo stato di bandiera della ong, la Germania, tentando anche di contattare anche le centrali operative di Tripoli e Tunisi, ma senza risultato. Il giudice inoltre ha chiarito, in modo inequivocabile, che lo stato libico non può essere considerato un porto sicuro per lo sbarco dei migranti”, conclude la Ong.