Sicilia

Incendi in Sicilia, cantonieri in prima linea contro l’emergenza

Anas: "presenza, professionalità e senso del dovere al servizio della sicurezza stradale"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A causa dell’emergenza incendi in corso da alcune ore in Sicilia, le squadre Anas sono impegnate senza sosta per garantire la sicurezza della circolazione e gestire le criticità lungo la rete stradale e autostradale.Al centro delle attività ci sono i cantonieri, donne e uomini che operano quotidianamente sul territorio.

Ieri, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, nel tratto tra Irosa e Tremonzelli, le squadre Anas hanno lavorato per l’intera giornata a seguito di un incendio che ha interessato la vegetazione circostante. I cantonieri hanno presidiato l’area, collaborato con le squadre impegnate nello spegnimento e verificato le condizioni di sicurezza della sede stradale, contribuendo al ripristino della viabilità.

Anche oggi gli incendi hanno interessato diversi tratti della rete siciliana, tra cui la SS 186 “Di Monreale”, la SS 118 “Corleonese Agrigentina” e la SS 189 “Della Valle del Platani”. In alcuni casi, per tutelare l’incolumità degli utenti e degli operatori, si è resa necessaria la temporanea chiusura delle arterie.

Il lavoro dei cantonieri rappresenta un presidio fondamentale sul territorio e richiede tempestività, competenza e capacità di operare in squadra, in coordinamento con Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Protezione Civile e gli altri soggetti impegnati nella gestione delle emergenze.

Un impegno quotidiano fatto di professionalità, sacrificio e senso del dovere, che prosegue fino a quando la strada non torna a essere sicura.

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