Mancata pulizia area mercato, il Comune diffida gli operatori del settore

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha diffidato i titolari delle aree commerciali a lavoro in occasione del mercato del venerdì in piazzale Ugo La Malfa a ripulire le zone di propria competenza dopo lo svolgimento del mercato, così come secondo regolamento comunale. “In caso di inottemperanza si procederà con ordinanza di sospensione del mercato”, si legge nella diffida.