Mandorlo in Fiore Food Village, al via l’evento enogastronomico in piazza Stazione

Si accendono i riflettori sul Mandorlo in Fiore Food Village, l’appuntamento enogastronomico che dal 13 al 16 marzo animerà Piazza Stazione ad Agrigento nell’ambito della 77a edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore. Un evento che coniuga tradizione, cultura e sapori autentici, arricchendo l’offerta della kermesse con un percorso culinario e musicale d’eccellenza.

Il Mandorlo in Fiore Food Village nasce come spazio dedicato alle eccellenze della tradizione culinaria siciliana e non solo. Attraverso 35 stand gastronomici, i visitatori potranno immergersi in un percorso enogastronomico che celebra i sapori autentici della Sicilia. Dalle specialità di carne arrosto alla friggitoria tipica, dai burger gourmet con ingredienti selezionati ai panini con prodotti locali, fino alle dolci prelibatezze artigianali come torroni, granite e dessert tradizionali, il Food Village offrirà un viaggio sensoriale tra le eccellenze del territorio.

L’evento si svolgerà in Piazza Pirro Marconi, conosciuta anche come Piazza Stazione, una location centrale e facilmente accessibile tramite mezzi pubblici e privati. Dopo il rituale taglio nastro alla presenza del Sindaco Dott. Francesco Miccichè, previsto il 13 marzo alle ore 17:30, il Food Village sarà aperto ogni giorno dalle 8:30 fino a mezzanotte, offrendo a cittadini e turisti un punto di ritrovo per gustare le migliori specialità siciliane e perdersi tra i sapori autentici della tradizione.

Oltre alla proposta gastronomica, il Mandorlo in Fiore Food Village sarà arricchito da un ricco programma di spettacoli musicali dal vivo, che vedrà esibirsi artisti e band per accompagnare i visitatori in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Tra i protagonisti del palco si alterneranno sonorità che spaziano dal pop al folk, dal soul alla musica elettronica, fino alle interpretazioni dei grandi classici italiani e internazionali. Ad inaugurare il palinsesto musicale saranno le Adabell e le Soul Sisters (Giovedì,13 marzo). A seguire, la Doui Band e la Centoquattro Live Band porteranno il proprio groove energico sul palco (Venerdì,14 marzo). La giornata di Sabato 15 marzo vedrà una serie di esibizioni tra cui Hmora Band, Sirius Academy, Sonja Burgì Band e Simone Medea Electric Band, mentre la chiusura dell’evento sarà affidata ad Ismaele e Fancies (16 marzo), con il loro sound pop ed elettronico.

A condurre tutte le serate sarà Angelo Palermo, che accompagnerà il pubblico tra degustazioni e spettacoli con professionalità ed entusiasmo.

Il Mandorlo in Fiore Food Village è un’esperienza pensata per tutti. L’ingresso è gratuito e non è richiesta alcuna prenotazione. Saranno disponibili tavoli e aree relax per consentire ai visitatori di gustare con calma le specialità offerte dagli stand.

Grande attenzione sarà rivolta anche all’accessibilità: l’area è attrezzata per accogliere persone con disabilità, con rampe e servizi dedicati. Inoltre, gli amici a quattro zampe sono i benvenuti, purché tenuti al guinzaglio.

L’appuntamento con il Mandorlo in Fiore Food Village è dunque dal 13 al 16 marzo in Piazza Stazione, Agrigento: quattro giorni all’insegna del gusto, della musica e della tradizione per celebrare al meglio il Mandorlo in Fiore 2025. Per il programma completo e maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.mandorlofoodvillage.it.