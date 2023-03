Mandorlo in Fiore, oggi l’accensione del Tripode dell’Amicizia

Entra nel vivo, oggi, il 75°Mandorlo in Fiore, in corso ad Agrigento fino al 12 marzo, per celebrare l’inizio beneaugurale del risveglio della natura.

Questa mattina i gruppi folclorici hanno animato le strade del centro storico, da Piazza Pirandello fino a piazza Cavour. Nel frattempo, al Palacongressi, si è svolto il secondo spettacolo, condotto da Giuseppe Moscato, del 20° Festival “I Bambini del Mondo” con le scuole della città.

È attesa, alle 17, la cerimonia di accensione del Tripode dell’Amicizia, al Tempio della Concordia, momento iconico della kermesse, che rappresenta la pace tra i popoli del mondo. Sin dalle ore 16 l’ingresso alla Valle dei Templi sarà esente dal pagamento del biglietto. I gruppi partecipanti sfileranno attraverso il decumano, partendo come sempre dall’area vicina al Museo Archeologico “Pietro Griffo”.

In programma questa sera, al Teatro Pirandello, alle ore 20,30, il Galà “Patrimoni e Tradizioni”, che ha registrato il tutto esaurito. L’evento è dedicato, in particolare, alle scuole che hanno collaborato al progetto “Adotta un patrimonio”: I.C. Agrigento Centro, I.C. Rita Levi Montalcini, I.C. Esseneto, Liceo Scientifico Statale “Leonardo”, Liceo Classico e Musicale “Empedocle”, Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Politi”.

E ancora, sempre in serata, la finale di “Agrigento Cooking Show 3”, il video contest enogastronomico che valorizza e promuove le eccellenze del territorio, che, a partire dalle 19,30 accoglierà il pubblico al Palacongressi, con degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici regionali. A seguire lo show, con inizio alle 21, che decreterà il vincitore della finale. L’ingresso è gratuito.

Ospite d’onore e componente della giuria sarà Giorgio Barchiesi, l’oste più amato d’Italia meglio conosciuto come “Giorgione – Orto e Cucina” per il format televisivo nazionale da lui stesso condotto.

Altro appuntamento con i gruppi partecipanti al 65° Festival Internazionale del Folklore, che si esibiranno per le principali vie e piazze della città, è in calendario per domani mattina, dalle ore 10,30. Domani pomeriggio, i performer, faranno anche delle tappe in alcuni quartieri della città.

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della Donna, che ricorre domani 8 marzo, il “75 Mandorlo in Fiore” celebra l’evento “Woman Life Freedom”, nome che richiama la nota campagna di sensibilizzazione internazionale. L’evento è organizzato in collaborazione con Ande, Fidapa, Inner Wheel Club, Soroptimist Club, Associazione Maria Cristina di Savoia. A inaugurare l’iniziativa sarà un flash mob, al Parco Archeologico della Valle dei Templi, nell’area dell’Ekklesiasterion, alle ore 16, che sarà dedicato alle donne iraniane e a tutte le donne, in nome dei loro diritti e della loro libertà. A seguire, nella Sala Fazello del Museo Archeologico Pietro Griffo, un excursus storico di alcune figure femminili simboliche, accompagnato da brani musicali.

In considerazione delle grandi richieste e dell’ormai prossimo esaurimento dei posti per lo spettacolo del 65° Festival Internazionale del Folklore, di venerdì 10 marzo, al Teatro Pirandello, gli organizzatori hanno deciso di raddoppiare e di proporre lo stesso spettacolo anche giovedì 9 marzo, con inizio sempre alle 20,30.

I biglietti degli spettacoli di giovedì e venerdì, sono al prezzo di 17 euro; sabato per gli spettacoli delle 15,30 e delle 20,30, al Palacongressi, il prezzo è di 22 euro.

Al Tempio della Concordia per il consueto spettacolo finale, che avrà inizio alle ore 15, l’accesso sarà al costo di 5 euro, più due euro di diritti di prevendita.

Biglietteria unica è Box office di via Imera 27 ad Agrigento, telefono 092220500, email info@touristservice.org; oppure su webtic.it all’indirizzo https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5496

Tutti gli appuntamenti in programma sono pubblicati sul sito ufficiale www.mandorloinfioreagrigento.com e sulla app “Agrigento”, scaricabile sulla piattaforma Android e Ios, da Play store o App Store, o cliccando agrigento.comune.digital.

Il Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento, in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello.

Per maggiori informazioni si possono consultare il Servizio Turistico Regionale di Agrigento di via Empedocle n. 73, Tel. 0922 20391 – Email: stragrigento@regione.sicilia.it; e l’Info Point Pro Loco Agrigento di Via Atenea n. 274, Tel. 0922 590141 (ore 9-13; 15-19) – email: info@prolocoagrigento.it