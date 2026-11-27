La Polizia di Stato ha sospeso per 30 giorni la licenza di un chiosco-bar della zona di via Fattori, nell’ambito delle costanti azioni di controllo e monitoraggio degli avventori delle attività commerciali per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Catania, secondo le prerogative dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ed è stato eseguito dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” che, in diverse occasioni, hanno effettuato controlli finalizzati ad identificare gli avventori presenti nel locale per scongiurare la presenza di pregiudicati per reati di particolare allarme sociale.

Dagli accertamenti di carattere amministrativo, effettuati negli ultimi giorni, gli agenti di “Borgo Ognina” hanno riscontrato la presenza, tra gli avventori, di diversi soggetti con precedenti di polizia. Pertanto, sulla base delle segnalazioni del Commissariato e al termine dell’istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, il Questore di Catania ha disposto la chiusura temporanea dell’attività. Nei giorni scorsi, proprio nel chiosco-bar in questione si era verificato un grave episodio di violenza, scaturito da una lite per futili motivi. In particolare, un avventore, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, aveva ferito un dipendente dell’attività commerciale alla spalla, con un coltello, come ricostruito dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.