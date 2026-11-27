L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Onde Rosa presieduta da Silvia Failla Mulone, ha concluso una settimana interamente dedicata alla riflessione sul tema della violenza di genere e ai valori del rispetto, della parità e della tutela della dignità femminile. La giornata ha preso il via nella palestra del plesso Rizzo, dove gli alunni del plesso Marullo hanno raggiunto i compagni della scuola secondaria. Qui è stato vissuto uno dei momenti più toccanti dell’iniziativa: i ragazzi hanno letto i nomi e le storie di alcune donne vittime di violenza, restituendo volto e memoria a vicende che non possono essere dimenticate. Subito dopo ha preso forma un corteo che dal plesso Rizzo ha raggiunto la sede centrale dell’istituto Pirandello. Fischietti, tamburelli e piccoli strumenti musicali hanno accompagnato la camminata trasformandola in un grande messaggio collettivo. Al grido di “Facciamo rumore”, gli studenti hanno richiamato il messaggio lanciato dalla famiglia di Giulia Cecchettin, invitando tutti a non restare indifferenti davanti alla violenza.

Un passaggio che non è passato inosservato. Numerosi passanti, incuriositi da quel frastuono si sono fermati lungo il percorso per chiedere spiegazioni, osservare il corteo e accompagnarne simbolicamente il cammino.

La manifestazione si è poi conclusa nella sede dell’Istituto Pirandello, dove i ragazzi hanno dato vita a rappresentazioni e momenti artistici dedicati alla sensibilizzazione sul tema.

“Con oggi concludiamo una settimana dedicata alla donna – spiega la dirigente scolastica Anna Gangarossa – Il 25 novembre è la giornata simbolo contro la violenza sulle donne e noi abbiamo voluto estendere questo messaggio per un’intera settimana. Oggi seguiamo il messaggio lanciato dalla famiglia Cecchettin: non basta un minuto di silenzio, bisogna fare rumore per far sentire il nostro no alla violenza”.

Dello stesso tenore l’intervento della presidente di Onde Rosa, Silvia Failla Mulone: “C’è troppo silenzio in giro e abbiamo invitato bambini e ragazzi a dire no alla violenza facendo rumore. Ringrazio la dirigente e il corpo docente per aver dato a tutti, e anche alla nostra associazione, la possibilità di lanciare questo messaggio”. Presente all’iniziativa anche l’assessore comunale all’Istruzione, Martina Paino, che sottolinea l’importanza della partecipazione dei più giovani: “I nostri ragazzi oggi si sono fatti sentire. È una giornata importante e manifestazioni come questa aiutano a riflettere su un tema che riguarda tutta la società”.