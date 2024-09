Martina Frequente, martedì l’ultimo saluto alla giovane agrigentina

Si svolgeranno nella giornata di martedì alle ore 15.30 presso la Chiesa Santa Croce di Villaseta i funerali di Martina Frequente, la giovane 26enne morta lo scorso weekend in un incidente stradale lungo la statale 118 nel tratto tra Agrigento e Aragona, che ha visto coinvolte due auto. Martina Frequente, stava facendo rientro a casa dopo un matrimonio e si trovava sull’auto, insieme al padre che era alla guida, la madre e il fidanzato, quando è schiantata con una Audi a bordo della quale c’era una coppia originaria di Sanfratello, nel Messinese, in vacanza nell’Agrigentino; quest’ultimi sono rimasti tutti feriti e sono stati ricoverati tutti in ospedale. La giovane invece è arrivata in codice rosso al nosocomio agrigentino in fin di vita.