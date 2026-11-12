Spara per sedare una rissa e uccide per sbaglio il figlio, condannato a 7 anni e 2 mesi 

Sette anni, due mesi e venti giorni di reclusione per l’omicidio per errore del figlio. Lo ha disposto il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Catania, Maria Ivana Cardillo, nei confronti di Natale La Verde, 63 anni, imprenditore. Il tragico evento, in cui ha perso la vita Carlo Lo Verde, 23 anni, si è consumato un anno e mezzo fa a San Gregorio di Catania. Natale La Verde sarebbe intervenuto per sedare, prima della mezzanotte, una rissa in una villa saltuariamente adibita a eventi privati, in cui si stava festeggiando un compleanno, esplodendo alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. Quando il figlio e alcuni suoi amici hanno provato a disarmarlo è nata una colluttazione durante la quale sono stati sparati altri due colpi. Teatro della tragedia una villa sulle colline di Catania che era del nonno del 23enne che si occupava di organizzarvi eventi, come il compleanno di ieri sera dove però, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero ‘imbucati’ dei giovani non invitati. Ne sarebbe nata una lite tra alcuni di loro e Natale La Verde avrebbe preso una delle pistole che suo padre, cacciatore appassionato di armi, scomparso da tempo ed ex proprietario della villa, teneva legalmente nella struttura.