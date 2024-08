Medico picchiato e rapinato in via Gioeni, indagini

Preso a calci e pugni in strada e rapinato del borsello all’interno del quale vi erano soldi e documenti. Spiacevole disavventura per un medico cinquantenne agrigentino in via Gioeni, nel centro di Agrigento. L’uomo stava percorrendo a piedi quel tratto di strada quando, all’improvviso, è stato aggredito da una persona.

Il camice bianco è stato picchiato con calci e pugni e, una volta reso inoffensivo, è stato anche rapinato. È stato il cinquantenne stesso, dopo l’iniziale shock, a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile che hanno avviato le indagini. Aperta un’inchiesta per l’ipotesi di reato di rapina.

E sulla vicenda è intervenuto anche il comitato di quartiere “Gioeni”: “Già da tempo, avevamo richiesto di controllare e monitorare maggiormente il quartiere. Siamo spaventati oltre che sconvolti. È inaccettabile che episodi del genere si verifichino nel nostro quartiere. Chiediamo alle forze dell’ordine e alle istituzioni preposte di attivarsi e di agire prontamente mettendo in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti i residenti. È ora di riappropriarci della nostra sicurezza e tranquillità”.