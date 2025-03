“Migliorare qualità della vita nel quartiere”, nasce il “Comitato Cannatello”

Su impulso e volontà di alcuni cittadini residenti nella zona Cannatello di Agrigento è stato riattivato il “Comitato di Quartiere Cannatello”. Il Comitato persegue lo scopo primario di migliorare la qualità della vita del quartiere, promuovendo il dialogo costruttivo tra istituzioni e cittadini con l’intento di essere punto di riferimento per i residenti raccogliendo le segnalazioni che provengono dai cittadini per individuare le principali criticità del territorio (strade, illuminazione, verde pubblico, toponomastica ecc.) e sottoporle agli enti competenti ed agli uffici preposti per addivenire alle soluzioni del caso.

Al Comitato Cannatello sono iscritti cittadini residenti nella zona di Cannatello che hanno aderito in maniera assolutamente volontaria e, nell’ambito della pubblica assemblea degli iscritti svoltasi il 24 gennaio 2025, hanno eletto i membri del Direttivo in seno al quale sono stati nominati: il Coordinatore, Renzo Marino; il vice-coordinatore, Giovanni Alba; il Segretario, Domenico Palillo; il Responsabile Social/iscrizioni/comunicazione, Emanuele Infantino. La Sede del Comitato è, attualmente, presso la Parrocchia di San Gregorio in viale Cavaleri Magazzeni.