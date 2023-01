Migranti, sindaco Lampedusa: “Stato ci aiuto a governare dramma umano”

O lo Stato ci aiuta, con misure concrete e strutturali e stabili, a governare questo dramma umano o lo Stato ci deve esentare da tutte quelle che sono le incombenze che derivano dalla gestione dei flussi migratori e deve tenere Lampedusa indenne da quelli che sono i danni”.

Lo ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, giungendo ad Agrigento dove, in Prefettura, alle 15, si terrà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Da quando mi sono insediato – ha aggiunto – sono il sindaco non di seimila abitanti, ma di circa 20mila, considerando i transiti che abbiamo avuto su Lampedusa. Voglio fare il sindaco in maniera tranquilla, per la mia gente, per i diritti e le esigenze dei miei concittadini che sono trascurati da circa 30 anni, da quando appunto c’è l’emergenza immigrazione”.