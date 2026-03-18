Controlli della polizia, oltre 12 mila euro di sanzioni per commercianti e automobilisti

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha coordinato mirati servizi di controllo del territorio e di attività commerciali nei quartieri di Nesima e San Giovanni Galermo, finalizzati al contrasto dei reati predatori, delle violazioni del Codice della Strada e dell’abusivismo commerciale.

I servizi, coordinati dai poliziotti del Commissariato di Nesima, hanno visti impegnati equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e della Polizia Locale- Viabilità ed Annona.

I controlli sono stati svolti soprattutto nella zona di Nesima superiore, San Giovanni Galermo e Trappeto. In tutte le aree di intervento, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale-Viabilità hanno effettuato posti di controllo per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, posizionandosi a medio raggio rispetto alla zona di intervento degli agenti del Commissariato e dell’Annona.

A seguito delle verifiche eseguite dalle pattuglie impegnate nei controlli di automobilisti e di esercizi commerciali sono state contestate 15 violazioni del Codice della Strada, per mancanza di assicurazione, per omessa revisione periodica, per guida con patente scaduta e per circolazione con veicolo sequestrato, con l’applicazione di sanzioni per circa 6.000 €, il sequestro amministrativo di cinque auto prive di assicurazione ed il ritiro di cinque carte di circolazione e di due patenti, una delle quali ritirata al fine della successiva revoca.

Controllate, altresì, 6 attività commerciali, con la contestazione di 8 illeciti amministrativi e l’applicazione di sanzioni per un importo complessivo di circa € 6.300.

In particolare, all’esito di un controllo eseguito all’interno di un’attività di vendita di auto di San Giovanni Galermo, ai titolari è stata contestata la mancanza di tabelle dei prezzi, irregolarità e omissioni nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al Comune e l’inesatta ed incompleta compilazione del registro delle operazioni, con applicazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa € 4.500.

Al titolare di un chiosco bar ubicato sul viale Mario Rapisardi è stata contestata l’occupazione abusiva del suolo pubblico, con il danneggiamento della sede stradale, causato dalla collocazione fissa di arredi a mezzo bulloni. Al titolare di una sala scommesse sono state invece contestate la non conformità della sala fumatori ed il rifiuto ingiustificato di servizi, nello specifico dei servizi igienici e della possibilità di pagare con POS. Complessivamente, nel corso dei servizi sono state identificate 195 persone, di cui 57 già note alle forze di polizia e controllati 96 veicoli.