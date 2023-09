Morti sul lavoro, l’Anmil sezione Agrigento incontra Papa Francesco

Lo scorso 11 settembre il Presidente dell’ANMIL Michele Nantele per la celebrazione degli 80 anni dell’associazione mutilati e invalidi del lavoro, ha incontrato Papa Francesco in un udienza privata svoltasi nella sala Clementina del Vaticano.

“Stavano solo lavorando”, il Santo Padre ricorda così i 5 operai morti a Brandizzo, “a volte sembra di sentire un bollettino di guerra”, afferma il papa ringraziando l’associazione per il lavoro svolto sul territorio in questi 80 anni, e parlando del dramma e delle tragedie nei luoghi di lavoro dice “il lavoratore è sacro”.

Il presidente Michele Nantele nel pomeriggio è stato ricevuto anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ringrazia l’associazione per essere vicino alle famiglie delle vittime sul lavoro, e l’istituzione Agrigentina per sostenere ed essere al fianco delle vittime del lavoro, delle vedove e degli orfani, per far valere i loro diritti.

Questi appuntamenti precedono di poche settimane la 73° giornata nazionale per vittime sul lavoro che quest’anno si svolgerà a Campobello di Licata.