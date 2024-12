“Natale in vetrina”, al via il contest per allestire con addobbi i negozi in via Atenea

Ad Agrigento, in occasione delle festività natalizie, il Comune lancia il contest “Natale in Vetrina”. L’iniziativa, proposta dal consigliere Simone Gramaglia e condivisa dai componenti della Quinta Commissione Consiliare Permanente, presieduta dal consigliere Mario Fontana e composta dai consiglieri Simone Gramaglia, Teresa Nobile e Antonino Costanza Scinta, intende coinvolgere gli esercenti commerciali di Via Atenea.

Nel caso di adesione, dovranno allestire le proprie vetrine a tema natalizio. Saranno tre i vincitori, decretati a conclusione delle festività, per avere addobbato le vetrine più belle. La Quinta Commissione Consiliare ringrazia l’assessore alle Attività produttive, Carmelo Cantone, per aver sostenuto sin dall’inizio il progetto. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’intera giunta comunale esprimono apprezzamento in merito all’iniziativa e invitano quante più attività commerciali possibili a partecipare.