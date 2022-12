“No alla violenza sul personale sanitario”, medici scendono in piazza ad Agrigento

Dopo l’omicidio del cardiologo di Favara Gaetano Alaimo che è stato freddato nel suo poliambulatorio il 19 novembre, questo pomeriggio medici e infermieri sono scesi in piazza per dire “basta alla violenza sul personale sanitario”. E lo hanno fatto indossando i loro camici bianchi. La manifestazione è stata promossa dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento.

“Il fenomeno delle aggressioni ai sanitari è diventato allarmante, è per questo che abbiamo organizzato questa marcia silenziosa. Noi abbiamo il dovere di curare i pazienti e loro hanno il diritto di essere curati, quindi il nostro interlocutore è il Governo. Ed è lo Stato che deve trovare la soluzione,” ha dichiarato davanti al Municipio di Agrigento, Santo Pitruzzella, presidente provinciale dell’Omceo.

Alla manifestazione ha partecipato anche il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia. “Non possiamo mettere una guardia giurata ogni guardia medica o poliambulatorio. E’ un problema culturale, ma dobbiamo fare in modo di efficientare la macchina organizzativa e dare delle risposte migliori alla popolazione. Dobbiamo però anche fare in modo che l’opinione pubblica – ha detto Zappia – non colga solo gli aspetti negativi della sanità, ma pensi alle migliaia di medici e infermieri che lavorano senza guardare né orari, né la loro salute, per il paziente. In questa provincia ci troviamo a sottolineare, più delle altre, le cose negative che, per carità, ci sono. Ma vanno evidenziate anche le cose positive che ci sono”.

In marcia oltre agli ordini professionali di veterinari, biologi, psicologi, farmacisti, degli infermieri, il comitato della Croce rossa italiana, confraternita Misericordia di Favara e anche Franco Miccichè, sindaco di Agrigento e medico.

“Un segnale importante, da eroi nel periodo covid alle aggressioni contro noi medici e gli ultimi episodi lo dimostrano”, ha detto il sindaco Miccichè.