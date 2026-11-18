Ad Agrigento sarà inaugurata la nuova sede di “Spazi per l’Italia”, la rete di coworking di Poste Italiane. L’appuntamento è venerdì 20 novembre alle ore 16:00 in Piazza Vittorio Emanuele 7. Lo spazio fa parte del Progetto Polis, con cui Poste Italiane sta realizzando in tutto il Paese la più grande rete di uffici condivisi, ricavati recuperando e rinnovando immobili di sua proprietà, molti dei quali edifici storici. Ad Agrigento metterà a disposizione postazioni in open space, uffici privati e sale riunioni attrezzate e connesse, prenotabili anche per una sola giornata attraverso l’app “Spazi per l’Italia”. Potranno usarli professionisti, lavoratori da remoto, startup e imprese.

«Ringraziamo Poste Italiane per aver scelto Agrigento e per aver investito nel recupero di un proprio immobile in Piazza Vittorio Emanuele, restituendolo alla città con una funzione nuova. È un segnale di fiducia che accogliamo con gratitudine e che ci impegna a fare la nostra parte. Questo nuovo spazio di coworking nel centro della città non deve restare l’unico. Come Amministrazione intendiamo incoraggiare la nascita di una vera rete di coworking ad Agrigento, pubblici e privati, perché la nostra città diventi una destinazione per i nomadi digitali e per tutti coloro che possono lavorare da qualunque luogo e scelgono di farlo qui, tra la Valle dei Templi, il mare e un centro storico che merita di tornare a vivere tutto l’anno.Chi viene a lavorare ad Agrigento per settimane o mesi non è un turista di passaggio. Prende casa, fa la spesa nei nostri negozi, mangia nei nostri ristoranti, frequenta la città anche in inverno. Significa economia che resta sul territorio, case del centro storico che tornano abitate, attività che restano aperte tutto l’anno e non solo nei mesi estivi. Significa anche dare una risposta concreta allo spopolamento, che negli ultimi anni ha tolto ad Agrigento tante energie e soprattutto tanti giovani. Se il lavoro oggi può arrivare ovunque, dobbiamo fare in modo che arrivi qui. Per questo servono luoghi moderni, connessi e accoglienti e da venerdì ne avremo uno in più, nel cuore della città. Lavoreremo perché diventi un punto di incontro tra chi arriva da fuori e i giovani agrigentini che vogliono costruire qui il proprio futuro senza essere costretti a partire», dichiara il Sindaco Michele Sodano.