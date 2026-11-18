La Procura di Sciacca ha richiesto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronto di un uomo indagato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una condotta di sopraffazione e violenza posta in essere dall’indagato nei confronti della compagna, anche alla presenza delle figlie minori, vittime di violenza assistita.

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe abitualmente maltrattato la donna mediante reiterate aggressioni, verbali e fisiche, caratterizzate da insulti, umiliazioni e minacce, commessi anche in stato di alterazione alcolica. La persona offesa sarebbe stata quotidianamente destinataria di espressioni mortificanti e offensive, nonché di ripetuti episodi di aggressione fisica consistiti, tra l’altro, nel tentativo di farla cadere e nel colpirla con pugni anche alla testa. Le indagini hanno anche accertato che l’indagato, in un episodio, avrebbe impugnato un coltello da cucina e, brandendola in direzione della compagna, l’avrebbe minacciata di morte. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari in un luogo diverso dall’abitazione familiare.