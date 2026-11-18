Circa 15mila litri di gasolio ‘non conforme’ sono stati sequestrati in due distributori a Piazza Armerina, nell’Ennese dai finanzieri del Comando provinciale Enna e dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Porto Empedocle. Le analisi sui campioni di gasolio da autotrazione presente nei serbatoi interrati, effettuate con l’ausilio del laboratorio chimico mobile in dotazione all’Adm, infatti, hanno fatto emergere il basso punto di infiammabilità rispetto al valore minimo di 55°C, esito poi confermato anche dal laboratorio chimico compartimentale delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli di Catania.

“La diminuzione di tale parametro, che avviene per miscelazione con sostanze più infiammabili come solventi, carburanti avio o benzine – spiegano le Fiamme gialle -, determina il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza con conseguente pericolosità per gli utilizzatori e gravi rischi per la sicurezza alla circolazione stradale, oltre al configurarsi di un eventuale danno per l’erario nel caso in cui l’abbassamento del punto di infiammabilità del gasolio sia stato generato da pratiche di miscelazione non autorizzata con alcuni dei prodotti con accisa esente o che scontano accisa ad aliquota agevolata”. I finanzieri del nucleo Polizia economico-finanziaria di Enna e i funzionari dell’Adm hanno sequestrato il prodotto apponendo i sigilli sia alle cisterne interrate degli impianti di distribuzione, sia alle pompe erogatrici. I gestori degli impianti sono stati denunciati per frode in commercio e per ulteriori specifiche fattispecie di reato contemplate dal Testo unico accise.