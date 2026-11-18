Perseguita la sorella e la insulta anche su Facebook, scatta il divieto di avvicinamento
L'agrigentino è accusato di stalking e diffamazione ai danni della sorella. Scatta il divieto di avvicinamento
Il gip del tribunale di Sciacca, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare del divietò di avvicinamento e comunicazione nei confronti di un soggetto indagato per stalking e diffamazione aggravata ai danni della sorella.
L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe posto una serie di comportamenti minacciosi, molesti e diffamatori dapprima mediante ripetute telefonate e successivamente attraverso la pubblicazione di numerosi contenuti sui social network. Negli ultimi anni l’indagato ha ripetutamente diffuso messaggi e post caratterizzati da contenuti offensivi, denigratori e minacciosi evidenziando un profondo astio nei confronti della sorella.