Il gip del tribunale di Sciacca, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare del divietò di avvicinamento e comunicazione nei confronti di un soggetto indagato per stalking e diffamazione aggravata ai danni della sorella.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe posto una serie di comportamenti minacciosi, molesti e diffamatori dapprima mediante ripetute telefonate e successivamente attraverso la pubblicazione di numerosi contenuti sui social network. Negli ultimi anni l’indagato ha ripetutamente diffuso messaggi e post caratterizzati da contenuti offensivi, denigratori e minacciosi evidenziando un profondo astio nei confronti della sorella.