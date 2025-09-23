Nomina segretario generale Libero consorzio, udienza rimandata a dicembre

Presentato un ricorso in Tribunale sul cambio del Segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Inquadrato il procedimento, il Giudice del Lavoro ha rinviato la causa a dicembre. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha recentemente proceduto alla nomina di Alessandra Melania La Spina quale nuovo Segretario generale dell’Ente. La nomina è stata disposta dal nuovo Presidente dell’ex Provincia regionale di Agrigento, Giuseppe Pendolino (sindaco di Aragona) che, nell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali, ha deciso di non confermare il precedente segretario Pietro Amorosia, conferendo, appunto l’incarico a La Spina. A seguito di tale nomina, Amorosia ha proposto ricorso giurisdizionale d’urgenza dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, contestando presunte irregolarità nella procedura adottata per il conferimento dell’incarico al fine di ottenerne la sospensione degli effetti. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si è costituito con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, che ha depositato memoria difensiva volta a comprovare la piena legittimità dell’operato dell’Ente.

All’udienza odierna, l’avvocato Rubino ha ribadito le difese mosse nell’atto difensivo, eccependo, altresì, la nullità della notifica nei confronti del Ministero dell’Interno (amministrazione resistente nel giudizio) visto che il ricorso era stato notificato alla PEC dell’Amministrazione e non, come previsto dal codice di rito, all’Avvocatura dello Stato. In ragione di ciò, accogliendo l’eccezione, il Giudice del Lavoro, Alessandra Di Cataldo, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, rinviando la discussione della causa al 16 dicembre prossimo.