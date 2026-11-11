Non c’è salute senza salute mentale, esperti a confronto ad Agrigento sul benessere psicologico 

La salute mentale come pilastro fondamentale del benessere della persona e della comunità. È questo il tema al centro del convegno dal titolo “Non c’è salute senza salute mentale”, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo), in programma sabato prossimo, dalle 9, nella Sala Zeus del museo Griffo. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento su tematiche sempre più attuali, legate al disagio psicologico, alle nuove fragilità sociali e all’evoluzione dei percorsi di cura in ambito psichiatrico e neuropsichiatrico.

“Per troppo tempo – afferma Santo Pitruzzella, presidente dell’Omceo – la salute mentale è stata considerata un tema da affrontare ai margini del dibattito sanitario. Oggi, invece, sappiamo che è una componente essenziale della salute della persona. Ansia, depressione, disagio giovanile e nuove forme di fragilità legate ai cambiamenti sociali e tecnologici impongono una riflessione seria e un costante aggiornamento professionale. Obiettivo del convegno, appunto, è di favorire una cultura della cura che metta al centro la persona e i suoi bisogni”. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente Pitruzzella; del direttore del dipartimento di Salute mentale dell’Asp, Leonardo Giordano; del direttore del Npia dell’Asp, Nicola Testone, e della presidente Aidm Agrigento, Valentina Cacciatore.

Il programma, coordinato dalla responsabile scientifica Carmela Santoro, affronterà temi di grande rilievo sociale e sanitario: dal fenomeno del suicidio e delle sofferenze emotive più profonde alle complesse dinamiche del rapporto tra medico, farmaco e paziente; dall’impatto delle tecnologie digitali sulla salute mentale degli adolescenti ai percorsi psicoterapeutici dedicati ai giovani, fino a un approfondimento sulla salute mentale femminile e sulle differenze di genere. Attraverso il contributo di professionisti ed esperti del settore, il convegno intende promuovere una riflessione multidisciplinare sull’importanza della prevenzione, dell’ascolto e della presa in carico delle fragilità psicologiche, nella consapevolezza che la tutela della salute mentale rappresenta una sfida centrale per il sistema sanitario e per l’intera società.